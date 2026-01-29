Francoforte: calo per Symrise

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore di aromi e profumi
, che mostra un decremento del 3,09%.
Lo scenario su base settimanale di Symrise
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Symrise
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 71,79 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 69,45. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 68,63.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)