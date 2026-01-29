Milano 14:19
45.424 +0,63%
Nasdaq 28-gen
26.023 0,00%
Dow Jones 28-gen
49.016 +0,02%
Londra 14:19
10.239 +0,83%
Francoforte 14:19
24.545 -1,12%

Francoforte: andamento negativo per Brenntag

Sottotono il distributore tedesco di prodotti chimici, che passa di mano con un calo dell'1,95%.
