Francoforte: in calo Auto1

(Teleborsa) - Sottotono Auto1
, che passa di mano con un calo dell'1,85%.
Se si analizza l'andamento del titolo con il Germany MDAX
su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Auto1
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Auto1
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 28,88 Euro. Primo supporto a 28,42. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 28,26.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)