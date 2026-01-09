Milano 13:35
45.692 +0,04%
Nasdaq 8-gen
25.507 -0,57%
Dow Jones 8-gen
49.266 +0,55%
Londra 13:35
10.097 +0,52%
Francoforte 13:35
25.252 +0,50%

Francoforte: allunga il passo Auto1

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: allunga il passo Auto1
Brillante rialzo per Auto1, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,01%.
Condividi
```