Francoforte: senza freni Auto1

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per Auto1, che tratta in rialzo del 5,01%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Auto1 evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Auto1 rispetto all'indice.


L'esame di breve periodo di Auto1 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 30,26 Euro e primo supporto individuato a 29,1. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 31,42.

