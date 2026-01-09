Francoforte: senza freni Auto1

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per Auto1
, che tratta in rialzo del 5,01%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Auto1
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Auto1
rispetto all'indice.
L'esame di breve periodo di Auto1
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 30,26 Euro e primo supporto individuato a 29,1. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 31,42.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)