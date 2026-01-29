Milano 11:01
45.356 +0,48%
Nasdaq 28-gen
26.023 0,00%
Dow Jones 28-gen
49.016 +0,02%
Londra 11:01
10.196 +0,41%
Francoforte 11:01
24.538 -1,15%

Londra: accelera Antofagasta

Migliori e peggiori, In breve
Londra: accelera Antofagasta
Grande giornata per la compagnia mineraria, che sta mettendo a segno un rialzo del 6,58%.
Condividi
```