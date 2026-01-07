Milano 13:28
45.641 -0,25%
Nasdaq 6-gen
25.640 0,00%
Dow Jones 6-gen
49.462 +0,99%
Londra 13:28
10.062 -0,60%
Francoforte 13:28
25.044 +0,61%

Londra: profondo rosso per Antofagasta

In forte ribasso la compagnia mineraria, che mostra un -5,03%.
