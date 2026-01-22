Londra: andamento negativo per Antofagasta

(Teleborsa) - Sottotono la compagnia mineraria
, che passa di mano con un calo del 2,20%.
L'andamento di Antofagasta
nella settimana, rispetto al FTSE 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'azienda sudamericana estrattrice di rame
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Antofagasta
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 35,86 sterline. Primo supporto a 34,81. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 34,46.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)