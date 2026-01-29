Londra: scambi al rialzo per St. James's Place

società specializzata in servizi di consulenza e gestione patrimoniale

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della, con una variazione percentuale del 2,52%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 15,6 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 15,13. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 16,07.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)