Londra: scambi al rialzo per St. James's Place

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società specializzata in servizi di consulenza e gestione patrimoniale
, con una variazione percentuale del 2,52%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a St. James's Place
rispetto all'indice di riferimento.
La tendenza di breve di St. James's Place
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 15,6 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 15,13. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 16,07.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)