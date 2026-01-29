Milano 14:23
Migliori e peggiori
Londra: scambi al rialzo per St. James's Place
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società specializzata in servizi di consulenza e gestione patrimoniale, con una variazione percentuale del 2,52%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a St. James's Place rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve di St. James's Place è in rafforzamento con area di resistenza vista a 15,6 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 15,13. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 16,07.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
