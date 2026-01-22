Londra: nuovo spunto rialzista per St. James's Place

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società specializzata in servizi di consulenza e gestione patrimoniale
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,83%.
Il confronto del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di St. James's Place
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di St. James's Place
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 14,97 sterline. Primo supporto visto a 14,79. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 14,69.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)