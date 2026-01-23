Milano 14:15
Male Puma sul mercato azionario di Francoforte

Retrocede molto Puma, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,97%.
