Microsoft, prevale lo scenario rialzista a New York

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il colosso informatico americano
, che tratta in rialzo del 3,84%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Microsoft
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società informatica di Redmond
rispetto all'indice.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Microsoft
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 456,2 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 475 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 444.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)