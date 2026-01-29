Milano 17:29
45.047 -0,20%
Nasdaq 17:34
25.568 -1,75%
Dow Jones 17:34
48.882 -0,27%
Londra 17:29
10.171 +0,16%
Francoforte 17:30
24.293 -2,13%

New York: exploit di IBM

Migliori e peggiori, In breve
New York: exploit di IBM
Effervescente la "Big Blue", che scambia con una performance decisamente positiva del 7,30%.
Condividi
```