New York: spinge in avanti IBM

(Teleborsa) - Rialzo per la "Big Blue"
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 7,30%.
Il confronto del titolo con il Dow Jones
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di IBM
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Il quadro tecnico dell'azienda di Armonk
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 312 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 319,6. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 308,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)