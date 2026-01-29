Milano 14:23
45.446 +0,68%
Nasdaq 28-gen
26.023 0,00%
Dow Jones 28-gen
49.016 +0,02%
Londra 14:23
10.246 +0,90%
Francoforte 14:23
24.559 -1,06%

Parigi: andamento negativo per Eurofins Scientific

Migliori e peggiori
Parigi: andamento negativo per Eurofins Scientific
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gruppo di laboratori di diagnostica clinica, alimentare e ambientale, con una flessione del 3,03%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Eurofins Scientific, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Eurofins Scientific. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Eurofins Scientific evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 70,39 Euro. Primo supporto a 66,79. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 65,11.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```