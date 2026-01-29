Parigi: andamento negativo per Eurofins Scientific

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gruppo di laboratori di diagnostica clinica, alimentare e ambientale
, con una flessione del 3,03%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Eurofins Scientific
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Eurofins Scientific
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Eurofins Scientific
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 70,39 Euro. Primo supporto a 66,79. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 65,11.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)