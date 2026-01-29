Milano 14:24
45.451 +0,69%
Nasdaq 28-gen
26.023 0,00%
Dow Jones 28-gen
49.016 +0,02%
Londra 14:24
10.245 +0,89%
Francoforte 14:24
24.552 -1,09%

Parigi: si concentrano le vendite su Eurofins Scientific

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: si concentrano le vendite su Eurofins Scientific
Si muove verso il basso il gruppo di laboratori di diagnostica clinica, alimentare e ambientale, con una flessione del 3,03%.
Condividi
```