Milano 14:24
45.451 +0,69%
Nasdaq 28-gen
26.023 0,00%
Dow Jones 28-gen
49.016 +0,02%
Londra 14:24
10.245 +0,89%
Francoforte 14:24
24.552 -1,09%

Parigi: scambi negativi per Publicis Groupe

Migliori e peggiori
Parigi: scambi negativi per Publicis Groupe
(Teleborsa) - Retrocede il colosso della pubblicità francese, con un ribasso dell'1,91%.

La tendenza ad una settimana di Publicis Groupe è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico della big dell'advertising suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 82,19 Euro con tetto rappresentato dall'area 85,21. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 81,01.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
