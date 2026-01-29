Parigi: scambi negativi per Publicis Groupe

(Teleborsa) - Retrocede il colosso della pubblicità francese
, con un ribasso dell'1,91%.
La tendenza ad una settimana di Publicis Groupe
è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico della big dell'advertising
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 82,19 Euro con tetto rappresentato dall'area 85,21. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 81,01.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)