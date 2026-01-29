Parigi: scambi negativi per Publicis Groupe

colosso della pubblicità francese

Publicis Groupe

CAC40

big dell'advertising

(Teleborsa) - Retrocede il, con un ribasso dell'1,91%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Il quadro tecnico dellasuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 82,19 Euro con tetto rappresentato dall'area 85,21. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 81,01.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)