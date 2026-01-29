Milano 11:03
45.337 +0,44%
Nasdaq 28-gen
26.023 0,00%
Dow Jones 28-gen
49.016 +0,02%
Londra 11:03
10.194 +0,39%
Francoforte 11:03
24.549 -1,10%

Parigi: scambi in positivo per Schneider Electric

Seduta vivace oggi per il gruppo industriale francese, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,34%.
