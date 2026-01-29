Milano
17:35
45.076
-0,14%
Nasdaq
17:35
25.556
-1,79%
Dow Jones
17:35
48.873
-0,29%
Londra
17:29
10.171
+0,16%
Francoforte
17:35
24.309
-2,07%
Giovedì 29 Gennaio 2026, ore 17.52
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: seduta difficile per l'indice del settore costruzioni italiano
Piazza Affari: seduta difficile per l'indice del settore costruzioni italiano
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
29 gennaio 2026 - 17.00
Viene venduto parecchio il
settore costruzioni a Milano
, che continua la seduta a 72.165,31 punti.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: si concentrano le vendite sull'indice del settore costruzioni italiano
L'Indice del settore costruzioni italiano scambia in rosso a Piazza Affari
Piazza Affari: movimento negativo per l'indice del settore costruzioni italiano
Piazza Affari: andamento sostenuto per l'indice del settore costruzioni italiano
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Construction And Materials
-1,51%
Altre notizie
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per l'indice del settore costruzioni italiano
Si muove in ribasso l'indice del settore costruzioni italiano a Piazza Affari
Piazza Affari: controllato progresso per l'indice del settore costruzioni italiano
Piazza Affari: moderato recupero per l'indice del settore costruzioni italiano
Piazza Affari: scatto rialzista per l'indice del settore costruzioni italiano
Piazza Affari: acquisti a mani basse sull'indice del settore costruzioni italiano
Guide
Criptovalute, stablecoin e Euro digitale: come orientarsi
Negli ultimi anni, il termine "valuta digitale" è diventato un contenitore in cui confluiscono strumenti in realtà molto diversi tra loro, spesso confusi nel dibattito pubblico.
leggi tutto