Milano 17:35
45.076 -0,14%
Nasdaq 17:35
25.556 -1,79%
Dow Jones 17:35
48.873 -0,29%
Londra 17:29
10.171 +0,16%
Francoforte 17:35
24.309 -2,07%

Piazza Affari: seduta difficile per l'indice del settore costruzioni italiano

Viene venduto parecchio il settore costruzioni a Milano, che continua la seduta a 72.165,31 punti.
