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Piazza Affari: scambi negativi per l'indice del settore costruzioni italiano

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Piazza Affari: scambi negativi per l'indice del settore costruzioni italiano
Giornata negativa per il settore costruzioni a Milano, che continua la seduta a 61.164,95 punti, in calo dell'1,12%.
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