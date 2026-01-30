American Express, conti in crescita a doppia cifra nel 2025 e dividendo trimestrale +16% nel 2026

American Express Company

(Teleborsa) -ha chiuso ilcon undi 10,8 miliardi di dollari, in crescita rispetto ai 10,1 miliardi dell'anno precedente. L'è stato di 15,38 dollari, in aumento del 10% rispetto ai 14,01 dollari dell'anno precedente, o del 15% escludendo l'utile derivante dalla transazione Accertify dell'anno precedente.sono stati pari a 72,2 miliardi di dollari, in aumento del 10% su base annua o del 9% su base rettificata per gli effetti di cambio. L'aumento è stato trainato principalmente dall'aumento della spesa dei Titolari di Carta, dall'aumento del reddito netto da interessi, sostenuto dalla crescita dei saldi dei prestiti rotativi, e dalla forte crescita delle commissioni sulle carte.Glisono stati pari a 5,3 miliardi, rispetto ai 5,2 miliardi del 2024. L'aumento riflette maggiori svalutazioni nette, trainate dalla crescita dei prestiti totali e dei crediti dei Titolari di Carta, parzialmente compensate da un minore accumulo di riserve su base annua. Il tasso di svalutazione netta per l'intero anno è stato del 2,0%, invariato rispetto all'anno precedente.Lesono state pari a 53,2 miliardi, in aumento dell'11% su base annua. L'aumento riflette principalmente maggiori costi variabili per il coinvolgimento dei clienti, trainati dall'aumento della spesa dei Titolari di Carta e dall'utilizzo di benefit legati a viaggi e stile di vita, nonché maggiori spese operative, trainate dagli investimenti in capacità e tecnologie di gestione del rischio aziendale e dall'utile sulle transazioni dell'anno precedente.L'è stata del 21,5% sia per l'anno in corso che per quello precedente."Il 2025 è stato un anno molto positivo per American Express. I ricavi annuali sono cresciuti del 10%, raggiungendo un altro record, e l'utile per azione rettificato è aumentato del 15% rispetto all'anno scorso. Nel quarto trimestre, la spesa dei Titolari di Carta è aumentata dell'8%, rettificato per gli effetti di cambio, i ricavi netti derivanti dalle commissioni delle carte sono cresciuti a due cifre per il 30° trimestre consecutivo e i nostri parametri di credito sono rimasti i migliori della categoria", ha commentato Stephen J. Squeri, Presidente e Amministratore Delegato di American Express.Guardando al futuro, ha aggiunto l'Ad Squeri, "Per l'intero anno, prevediamo una, e prevediamo diin azioni ordinarie".