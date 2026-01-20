New York: in calo American Express

famoso gruppo delle carte di credito

(Teleborsa) - Pressione sul, che tratta con una perdita del 2,82%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Le tendenza di medio periodo delsi conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 359,1 USD. Supporto stimato a 352,1. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 366.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)