Milano 17:35
44.713 -1,07%
Nasdaq 19:58
25.055 -1,86%
Dow Jones 19:58
48.529 -1,68%
Londra 17:35
10.127 -0,67%
Francoforte 17:38
24.703 -1,03%

New York: in calo American Express

Migliori e peggiori
New York: in calo American Express
(Teleborsa) - Pressione sul famoso gruppo delle carte di credito, che tratta con una perdita del 2,82%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a American Express rispetto all'indice di riferimento.


Le tendenza di medio periodo del gruppo delle carte di credito si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 359,1 USD. Supporto stimato a 352,1. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 366.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```