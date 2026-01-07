Milano 17:35
45.559 -0,43%
Nasdaq 18:38
25.795 +0,60%
Dow Jones 18:38
49.351 -0,22%
Londra 17:35
10.048 -0,74%
Francoforte 17:35
25.122 +0,92%

Crolla a New York Marvell Technology

Ribasso per il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione, che passa di mano in perdita del 4,17%.
