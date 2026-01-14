Milano 16:04
45.670 +0,32%
Nasdaq 16:04
25.391 -1,36%
Dow Jones 16:04
48.979 -0,43%
Londra 16:04
10.165 +0,28%
Francoforte 16:04
25.299 -0,48%

Crolla a New York AppLovin
Ribasso per la piattaforma tecnologica di applicazioni, che tratta in perdita del 6,83% sui valori precedenti.
