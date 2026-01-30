Milano 17:35
45.527 +1,00%
Nasdaq 18:14
25.593 -1,13%
Dow Jones 18:14
48.546 -1,07%
Londra 17:35
10.224 +0,51%
Francoforte 17:35
24.539 +0,94%

New York: al centro degli acquisti Tesla Motors

Migliori e peggiori
New York: al centro degli acquisti Tesla Motors
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per l'azienda attiva nel settore automotive, che mostra una salita bruciante del 5,28% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Tesla Motors rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Tesla Motors, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 427,6 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 444,7. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 416,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```