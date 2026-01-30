New York: peggiora Axon Enterprise

(Teleborsa) - Retrocede molto il fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,96%.
La tendenza ad una settimana di Axon Enterprise
è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Axon Enterprise
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 475,3 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 501,2. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 466,3.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)