New York: peggiora Axon Enterprise

(Teleborsa) - Retrocede molto il fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,96%.

La tendenza ad una settimana di Axon Enterprise è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Axon Enterprise, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 475,3 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 501,2. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 466,3.

