New York: pioggia di acquisti su Robert Half

(Teleborsa) - Ottima performance per la società che svolge attività di reclutamento specializzato, che scambia in rialzo del 19,49%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Robert Half rispetto all'indice di riferimento.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Robert Half, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 31,03 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 34,08. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 29,7.

