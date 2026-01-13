Milano 17:35
New York: Robert Half in forte calo

(Teleborsa) - Scende sul mercato la società che svolge attività di reclutamento specializzato, che soffre con un calo del 4,27%.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Robert Half mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,08%, rispetto a +1,05% dell'indice del basket statunitense).


Allo stato attuale lo scenario di breve di Robert Half rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 28,72 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 27,37. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 30,06.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
