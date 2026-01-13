Milano 17:35
45.525 -0,45%
Nasdaq 18:39
25.790 +0,01%
Dow Jones 18:39
49.292 -0,60%
Londra 17:35
10.137 -0,03%
Francoforte 17:35
25.421 +0,06%

Robert Half scambia in rosso a New York

Migliori e peggiori, In breve
Robert Half scambia in rosso a New York
Ribasso per la società che svolge attività di reclutamento specializzato, che passa di mano in perdita del 4,34%.
Condividi
```