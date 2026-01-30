New York: preme sull'acceleratore Air Products and Chemicals

(Teleborsa) - Protagonista la società che produce gas industriali
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,94%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Air Products and Chemicals
rispetto all'indice di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Air Products and Chemicals
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 273,4 USD. Primo supporto visto a 263,3. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 257,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)