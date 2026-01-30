New York: preme sull'acceleratore Air Products and Chemicals

società che produce gas industriali

S&P-500

Air Products and Chemicals

Air Products and Chemicals

(Teleborsa) - Protagonista la, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,94%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 273,4 USD. Primo supporto visto a 263,3. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 257,9.