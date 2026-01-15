Milano 17:35
45.850 +0,44%
Nasdaq 18:39
25.711 +0,96%
Dow Jones 18:39
49.513 +0,74%
Londra 17:35
10.239 +0,54%
Francoforte 17:35
25.352 +0,26%

New York: preme sull'acceleratore ASML Holding

Migliori e peggiori, In breve
New York: preme sull'acceleratore ASML Holding
Prepotente rialzo per il produttore di attrezzature per la fabbricazione di chip, che mostra una salita bruciante del 6,13% sui valori precedenti.
Condividi
```