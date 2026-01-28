Air Europa ufficializza ordine per 40 airbus A350-900

(Teleborsa) - Il maxiordine
era stato annunciato a dicembre 2025. Ora Air Europa ha ufficializzato il contratto siglato con Airbus
per l’acquisizione di 40 aeromobili A350-900
, nel quadro del piano di espansione e rinnovamento della flotta destinata al lungo raggio.
La compagnia aerea spagnola impiegherà l’A350-900, che ha un’autonomia di 18mila km, prevalentemente sulle rotte verso l’America Latina
, con un risparmio del 25% del consumo di carburante
grazie alla nuova generazione di motori Rolls-Royce e alla possiblità di utilizzare fino al 50% di carburante sostenibile per l’aviazione (Saf).