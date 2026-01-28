Milano 10:34
Air Europa ufficializza ordine per 40 airbus A350-900

Finanza, Trasporti
Air Europa ufficializza ordine per 40 airbus A350-900
(Teleborsa) - Il maxiordine era stato annunciato a dicembre 2025. Ora Air Europa ha ufficializzato il contratto siglato con Airbus per l’acquisizione di 40 aeromobili A350-900, nel quadro del piano di espansione e rinnovamento della flotta destinata al lungo raggio.

La compagnia aerea spagnola impiegherà l’A350-900, che ha un’autonomia di 18mila km, prevalentemente sulle rotte verso l’America Latina, con un risparmio del 25% del consumo di carburante grazie alla nuova generazione di motori Rolls-Royce e alla possiblità di utilizzare fino al 50% di carburante sostenibile per l’aviazione (Saf).
