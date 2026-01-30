Milano 10:04
45.451 +0,83%
Nasdaq 29-gen
25.884 0,00%
Dow Jones 29-gen
49.072 +0,11%
Londra 10:04
10.197 +0,25%
Francoforte 10:04
24.522 +0,88%

PALLADIUM del 29/01/2026

PALLADIUM del 29/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 gennaio

Composto ribasso per il metallo prezioso, in flessione dello 0,89% sui valori precedenti.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del palladio, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 2.142,8. Primo supporto visto a 1.856,8. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 1.719,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
