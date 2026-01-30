Milano 17:35
45.527 +1,00%
Nasdaq 19:52
25.588 -1,15%
Dow Jones 19:52
48.715 -0,73%
Londra 17:35
10.224 +0,51%
Francoforte 17:35
24.539 +0,94%

Petrolio a 64,43 dollari alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 64,43 dollari alle 19:30
Prezzo del greggio Wti a 64,43 dollari per barile alle 19:30.
Condividi
```