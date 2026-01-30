Milano 11:39
45.353 +0,62%
Nasdaq 29-gen
25.884 0,00%
Dow Jones 29-gen
49.072 +0,11%
Londra 11:39
10.190 +0,18%
Francoforte 11:39
24.454 +0,59%

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 64,46 dollari alle 11:30
Prezzo del greggio Wti a 64,46 dollari per barile alle 11:30.
