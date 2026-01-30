Milano 9:59
45.436 +0,80%
Nasdaq 29-gen
25.884 0,00%
Dow Jones 29-gen
49.072 +0,11%
Londra 9:59
10.194 +0,22%
24.514 +0,84%

Piazza Affari: mette il turbo l'indice del settore alimentare italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: mette il turbo l'indice del settore alimentare italiano
In forte aumento il comparto alimentare a Piazza Affari, che con il suo +1,51% avanza a quota 74.672,89 punti.
Condividi
```