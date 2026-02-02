New York: allunga il passo Super Micro Computer

(Teleborsa) - Grande giornata per il fornitore si soluzioni innovative per l'infrastruttura IT Enterprise, Cloud, AI, Metaverse e 5G Telco/Edge.
, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,63%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Super Micro Computer
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario di Super Micro Computer
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 29,38 USD. Prima resistenza a 31,54. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 28,01.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)