Milano 17:35
46.005 +1,05%
Nasdaq 22:00
25.739 +0,73%
Dow Jones 22:00
49.408 +1,05%
Londra 17:35
10.342 +1,15%
Francoforte 17:35
24.798 +1,05%

New York: allunga il passo Super Micro Computer

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Grande giornata per il fornitore si soluzioni innovative per l'infrastruttura IT Enterprise, Cloud, AI, Metaverse e 5G Telco/Edge., che sta mettendo a segno un rialzo del 5,63%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Super Micro Computer, che fa peggio del mercato di riferimento.


Analizzando lo scenario di Super Micro Computer si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 29,38 USD. Prima resistenza a 31,54. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 28,01.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
