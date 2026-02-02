Milano 17:35
New York: in forte denaro Corning

(Teleborsa) - Effervescente il produttore di vetri speciali e ceramiche, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,96%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Corning più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 109,7 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 104. L'equilibrata forza rialzista di Corning è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 115,5.

