New York: perdite consistenti per Corning

(Teleborsa) - Si muove in perdita il produttore di vetri speciali e ceramiche , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,12% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Corning evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Corning rispetto all'indice.





Si indebolisce il quadro tecnico di Corning , con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 124,1 USD, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 138,7. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 118,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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