New York: perdite consistenti per Corning
(Teleborsa) - Si muove in perdita il produttore di vetri speciali e ceramiche, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,12% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Corning evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Corning rispetto all'indice.
Si indebolisce il quadro tecnico di Corning, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 124,1 USD, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 138,7. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 118,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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