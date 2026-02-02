Milano 17:35
New York: nuovo spunto rialzista per Cisco Systems

(Teleborsa) - Bene Cisco, con un rialzo del 3,15%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione all'azienda produttrice di apparati di networking rispetto all'indice di riferimento.


Il quadro tecnico di breve periodo di Cisco mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 81,97 USD. Rischio di discesa fino a 78,81 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 85,13.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
