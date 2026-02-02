New York: scatto rialzista per Micron Technology

produttore di microchip

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il, che mostra una salita bruciante del 5,28% sui valori precedenti.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Le implicazioni di medio periodo diconfermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 447,6 USD con primo supporto visto a 418. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 399,2.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)