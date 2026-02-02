New York: scatto rialzista per Micron Technology

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il produttore di microchip
, che mostra una salita bruciante del 5,28% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Micron Technology
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Micron Technology
rispetto all'indice.
Le implicazioni di medio periodo di Micron Technology
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 447,6 USD con primo supporto visto a 418. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 399,2.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)