New York: scatto rialzista per Micron Technology

(Teleborsa) - Effervescente il produttore di microchip , che scambia con una performance decisamente positiva del 4,29%.



L'andamento di Micron Technology nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico di Micron Technology suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 827,9 USD con tetto rappresentato dall'area 927,8. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 766.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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