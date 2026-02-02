PALLADIUM dell'1/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 febbraio

Debole la giornata dell'1 febbraio per il metallo prezioso, che porta a casa un calo dello 0,38%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 1.611,8. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 1.912,3. Il peggioramento del palladio è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 1.511,7.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)