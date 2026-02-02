Milano 13:58
45.851 +0,71%
Nasdaq 30-gen
25.552 0,00%
Dow Jones 30-gen
48.892 -0,36%
Londra 13:58
10.285 +0,61%
Francoforte 13:58
24.727 +0,77%

PALLADIUM dell'1/02/2026

Finanza
PALLADIUM dell'1/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 febbraio

Debole la giornata dell'1 febbraio per il metallo prezioso, che porta a casa un calo dello 0,38%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 1.611,8. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 1.912,3. Il peggioramento del palladio è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 1.511,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```