Milano 14:03
45.815 +0,63%
Nasdaq 30-gen
25.552 0,00%
Dow Jones 30-gen
48.892 -0,36%
Londra 14:03
10.279 +0,54%
Francoforte 14:04
24.715 +0,72%

Piazza Affari: STMicroelectronics si muove verso il basso

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - A picco l'azienda italo-francese di semiconduttori, che presenta un pessimo -3,82%.

L'andamento di STMicroelectronics nella settimana, rispetto al FTSE MIB, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 23,18 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 22,78. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 22,63.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
