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Piazza Affari: vendite diffuse su STMicroelectronics

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: vendite diffuse su STMicroelectronics
Retrocede molto l'azienda italo-francese di semiconduttori, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,36%.
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