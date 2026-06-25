Piazza Affari: amplia l'ascesa STMicroelectronics

(Teleborsa) - Grande giornata per l' azienda italo-francese di semiconduttori , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,93%.



Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di STMicroelectronics rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del produttore di chip . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 66,37 Euro. Primo supporto visto a 65,25. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 64,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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