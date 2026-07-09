Piazza Affari: in bella mostra STMicroelectronics
(Teleborsa) - Brillante rialzo per l'azienda italo-francese di semiconduttori, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,16%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di STMicroelectronics, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario del produttore di chip si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 60,44 Euro. Prima resistenza a 61,15. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 59,97.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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