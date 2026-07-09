Piazza Affari: in bella mostra STMicroelectronics

(Teleborsa) - Brillante rialzo per l' azienda italo-francese di semiconduttori , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,16%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di STMicroelectronics , che fa peggio del mercato di riferimento.





Analizzando lo scenario del produttore di chip si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 60,44 Euro. Prima resistenza a 61,15. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 59,97.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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