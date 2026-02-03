Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 2/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 febbraio
Giornata difficile per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che ha terminato in ribasso a 66,46.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del greggio. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 69,43, con il supporto più immediato individuato in area 64,97. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 63,49.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)