Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 2/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 febbraio
Giornata difficile quella vissuta il 2 febbraio per l'Hang Seng Index, che termina in ribasso a 26.775,6.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'indice della Borsa di Hong Kong. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 27.570,6. Primo supporto visto a 26.378,1. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 25.980,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)