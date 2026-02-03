Milano 11:30
46.447 +0,96%
Nasdaq 2-feb
25.739 0,00%
Dow Jones 2-feb
49.408 +1,05%
Londra 11:30
10.328 -0,13%
Francoforte 11:30
24.896 +0,40%

Analisi Tecnica: indice DAX del 2/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 2/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 febbraio

Risultato positivo per il principale indice di Francoforte, che lievita dell'1,05%.

Lo status tecnico del DAX è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 25.024,8, mentre il primo supporto è stimato a 24.439,8. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 25.609,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```